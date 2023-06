Viel Humor im Freudenhaus

Das Freudenhaus präsentierte am Wochenende das erste Zirkus-DACH-Festival, das für Besucher jeden Alters eine Darbietung bot.

Den Auftakt des zweitägigen Zirkus-DACH-Festivals machte das Wakuouwa Teatro mit ihrem „Very Little Circus“. Die zwei Clowns aus der Schweiz brachten mit ihrer humorvollen Show das Publikum und die vielen Kinder zum Lachen. Dafür benötigen die zwei Künstler kein großes Zirkuszelt, Sägespäne oder Tiere, wie sie erzählten, sie reißen das Publikum mit ihrem Humor und ihrem Enthusiasmus mit. Und das taten sie im wahrsten Sinne des Wortes. Die Lebensfreude und die vielen lustigen Momente sorgten für viele Lacher und ein unbeschwertes Gefühl bei den Zusehern. Die Clows entführten die Gäste in eine unterhaltsame Welt, wo sie mit Musik, Jonglage und vielen weiteren Überraschungseffekten die magische Welt des Zirkus kennenlernen konnten. „Im Zirkus ist alles möglich und man weiß nie so genau, was als nächstes kommt“, sagte die Artistin Naïma Bärlocher.