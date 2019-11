Viel Geduld zahlt sich aus

Dornbirns Mädchen haben endlich ein schönes Zuhause.

Dornbirn. Girls only galt zwar am vergangenen Samstagabend nicht, trotzdem gehörte er ganz den Mädchen und Frauen. Mit prominenter Unterstützung von Landesrätin Martina Rüscher, Bürgermeisterin Andrea Kaufmann sowie Andrea Sandri, Vize-Obfrau des Vereins Vismut, wurde die offizielle Eröffnung des Mädchentreffs gefeiert. Pünktlich um 17 Uhr war alles fertig im Haus Bergmannstraße 1 gegenüber des Kulturhausparks. In der „Maker-Ecke“ war der 3-D-Drucker installiert, und für die Premiere der hauseigenen Girlband standen die Instrumente bereit. Im Garten, wo sich die Gäste versammelt hatten, war kein Durchkommen mehr, und selbst die Lautsprecheranlage schien nicht alle Besucher zu erreichen.