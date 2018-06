Viel Gaudi beim Plätzleclub-Turnier

Auch heuer wurden an Fronleichnam wieder die Fußballschuhe geschnürt. Der Plätzleclub lud zu seinem beliebten Fußballturnier, an dem Jung und Alt aus verschiedensten Vereinen zeigen durften, was in ihnen steckt. Am Abend spielten Jürgen und Mike von Kraufthobel im Zelt auf.

FRASTANZ Das jüngste Fußballturnier des SV Plätzleclubs Gampelün zeigte wieder einmal, dass Fußball das schönste Hobby ist und das Kicken in frischer Bergluft mit Bewirtung doppelt Spaß macht. Den Anfang machten die kämpferischen kleinen Messis der U7 und U10 Mannschaften aus Gampelün, Frastanz, Fellengatter, Göfis und Satteins. Alle durften eine Medaille mit nach Hause nehmen, welche sich die kleinen Kicker bei Plätzleclub-Obmann Andreas Tiefenthaler abholten.

Großes Turnier

Bei den Erwachsenen traten gleich zehn Mannschaften gegeneinander an. Aus den Parzellen der Marktgemeinde kamen die Hobbykicker ebenso wie aus benachbarten Walgaugemeinden: Vom Plätzleclub und der Alpenrepublik Gampelün über die SPG Roßnis/Frastafeders und Sonnenheim bis hin zum WSV Fellengatter und der Guggamusig Schneggahüsler Frastanz, außerdem traten der TV LND Röns, der FC Muldakicker aus Bludenz, der SC Funworld Pirates und die „3Lustigen2“ an, und die zahlreichen Zuschauer konnten über viele Tore jubeln.

Party im Festzelt

Den ganzen Tag über gab es kühles Frastanzer Bier vom Fass und frische Grillwürste. Nach der Siegerehrung sorgten „Jürgen und Mike“ von Krauthobel im Festzelt mit Barbetrieb für ausgelassene Partystimmung bis spät in die Nacht.

Viel los im Juni

Dank dem Plätzleclub jagt in der kleinen Parzelle Gampelün ein Event das nächste: So findet am Sonntag, dem 10. Juni 2018 ein gemütlicher Vatertagsfrühschoppen statt. Auf dem Programm steht um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit feierlicher Brunneneinweihung, ab 11:30 Uhr spielen die Jungmusik und der Musikverein Frastanz.

INFO