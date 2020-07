Viel Edelmetall in der Klostner Pfarrkirche

Ende Juni fand in der Pfarrkirche in Klösterle am Arlberg eine besondere Messe mit Pfarrer Ernst Ritter statt, da sich vier Jubelpaare einfanden, um ihre hohen Jubiläen zu feiern.

Ilga und Hans Pichler feierten mit 50 Jahren Ehe die Goldene Hochzeit. Adele und Josef Salzgeber können auf 60 gemeinsame Jahre zurückblicken, sie feierten somit die Diamantene Hochzeit. Die Eiserne Hochzeit bedeutet 65 Jahre Eheglück – dieses seltene Ehejubiläum feierten Irma und Toni Salzgeber sowie Roswitha und Erich Nikolussi.

