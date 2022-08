Viel Basketball-Knowhow für den Nachwuchs der Löwen

Die Dornbirn Lions engagieren neuen Nachwuchstrainer aus Griechenland.

Der studierte Elektro-Ingenieur war zuletzt drei Jahre für die Nachwuchsteams U11-U15 des europäischen Top-Klubs Olympiakos Piräus tätig. Im kommenden Spieljahr wird er die U14- und die U16 Mannschaft der Löwen trainieren und coachen, zudem wird er als Video-Scout für die Bundesligamannschaft tätig sein. Mit dem U16-Team wird er an der österreichweit gespielten Superliga-U16 teilnehmen.

„Mit der Verpflichtung von Konstantinos Papavasileiou machen wir einen wichtigen Schritt in der Struktur der Lions. Er passt perfekt zu unseren Bedürfnissen und mit seiner Erfahrung als Nachwuchstrainer bei griechischen Top-Vereinen wird er auch unseren Nachwuchs mit Sicherheit weiterentwickeln“, betont Markus Mittelberger, sportlicher Leiter der Dornbirn Lions. Nachwuchskoordinator Pablo Perez ergänzt dazu: „Unsere jungen Spieler werden enorm viel von ihm lernen und die gemeinsame Arbeit mit den Coaches der U19 und der Bundesliga, die beide in der letzten Saison schon sehr erfolgreich waren, wird unsere Ausbildung auf einen neuen Level stellen.“

Die Raiffeisen Dornbirn Lions erwarten den Nachwuchs-Experten Ende August in Dornbirn. Er wird bereits beim Raiffeisen Basketball Summer Camp, das von 29.8. – 2.9.22 jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr in Dornbirn stattfindet, sein Wissen an die Camp-Teilnehmer weitergeben. Für das Camp, das für die Jahrgänge 2013 -2008 ausgeschrieben ist, sind auch noch Plätze frei. (cth)