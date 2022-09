Viel Applaus, Standing Ovations zum großen Abschied

Alex Perera wurde bei der Versammlung des SC Hohenems zum Ehrenmitglied ernannt.

Bei der ordentlichen Jahreshauptversammlung des Schlittschuhklub Hohenems im vollbesetzten Klubheim im Eisstadion Hohenems rückte der emotionale Abschied von Vizeobmann Alex Perera in den Mittelpunkt. Zwölfeinhalb Jahre lang war Perera für den HSC ehrenamtlich tausende Stunden unentwegt im Dauereinsatz. Aus familiären Gründen muss er nun von seiner wichtigen Funktion zurücktreten. „Es waren wunderschöne Zeiten, aber auch sehr herausfordernde Zeiten. Es steckt viel Herzblut und Leidenschaft von mir in diesem Lieblingsklub. Leider muss ich nun diesen Schritt machen“, so der scheidende HSC Vizeobmann Alex Perera in seiner Abschlussrede.