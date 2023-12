Viel Applaus für ein wunderbares Adventkonzert des MV Lochau

Lochau. Mit einem wunderbaren Adventkonzert im stimmungsvollen Ambiente der Pfarrkirche begeisterte der Musikverein Lochau einmal mehr die zahlreichen Besucher.

Nach den adventlichen Begrüßungsworten durch den Gemeindeleiter der Pfarre Lochau, Edgar Ferchl-Blum, standen unter der bewährten Leitung von Kapellmeister Harald Schele festliche, blasmusikalische Stücke wie Majestic Prelude, Hänsel und Gretel, Sogno di Volare, We Are the World, A Most Wonderful Christmas oder Sweet Bells Fantasy im Mittelpunkt. Den besinnlichen Abschluss bildeten bekannte Weihnachtslieder wie Leise rieselt der Schnee, Es wird scho glei dumpa oder Tochter Zion. Zum ersten Mal mit dabei in der großen Musik die Jungmusikanten Annalena Faisst, Aaron Kucher und Elena Schmid.