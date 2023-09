Viel Applaus für die Lochauer Jungmusikanten beim „Abschlusskonzert“

Lochau. „Eine fantastische Reise um die Welt“, so lautete das Motto des diesjährigen Konzerts der Lochauer Musikvereinsjugend als krönendem Abschluss des Ferienlagers im Lustenauer Ferienheim in Hittisau.

Groß war die gemeinsame Begeisterung bei Musikanten und Besuchern beim Abschlusskonzert der Musikvereinsjugend in der alten Lochauer Festhalle. Rund 40 junge Musikantinnen und Musikanten von der „Rasselbande“ und der „Jungmusik Lochau“ präsentierten zusammen mit ihren 16 musikalischen Betreuern unter der Stabführung von Jana Schmid und Stefan Nobis in einem sehr abwechslungsreichen, unterhaltsamen Programm die musikalische Arbeit in ihrem einwöchigen Jugendferienlager.