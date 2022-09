Videos in 8K: Spektakuläre Aufnahmen der Titanic.

So scharf wie noch nie zuvor: Forschern gelingt eine spektakuläre Aufnahme der Titanic in 4000 Metern Tiefe.

"Wir sehen neue Details in diesem Filmmaterial. Zum Beispiel hatte ich noch nie den Namen des Ankerherstellers 'Noah Hingley & Sons Ltd.' auf dem Backbordanker gesehen. Ich habe das Wrack jahrzehntelang studiert und mehrere Tauchgänge absolviert, und ich kann mich nicht erinnern, jemals ein anderes Bild mit dieser Detailgenauigkeit gesehen zu haben",

erklärt Rory Golden, Erfahrener Titanic-Taucher bei OceanGate Expeditions. "Es ist aufregend, dass wir nach so vielen Jahren möglicherweise ein neues Detail entdeckt haben, das bei früheren Generationen von Kameratechnologien nicht so offensichtlich war."