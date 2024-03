Videopremiere von Falco Luneau und seinem neuen Song "All The Way" exklusiv auf VOL.AT

Fans des Oberländer Rockbarden kommen bereits vorab in den Genuss des neuen Musik-Clips mit dem Titel "All The Way". Das neue Video nimmt das Publikum mit auf eine Reise in die musikalische Vergangenheit von Falco Luneau.

In der pulsierenden Musiklandschaft Vorarlbergs will Falco Luneau mit seinem neusten Hit „All The Way“ für Furore sorgen.

Der Song ist der Vorreiter seines frisch enthüllten Albums "One Last Dance", das mit seinem kalifornischen "West-Coast-Rock-Vibe" auftrumpfen will.

"All The Way": Videopremiere auf VOL.AT

Exklusiv für das VOL.AT-Publikum hat sich der Künstler entschieden, das Video bereits vorab zu veröffentlichen.

"Es ist ein Soundtrack der Lebensfreude, der Lust und Leidenschaft zelebriert", schwärmt Luneau, dessen künstlerische DNA eindeutig auf Bands wie Red Hot Chili Peppers oder Foo Fighters zurückgreift.

Falco Luneau zeigt sich von seiner kreativen Seite

Falco Luneau präsentiert sich als ein Musterbeispiel an künstlerischer Hingabe. "Mein Weg war von mutigen Entscheidungen und stetigem Streben nach musikalischer Perfektion gezeichnet", erzählt der Musiker, dessen charakteristische Stimme und kreative Seele in jedem Akkord seiner Lieder zu spüren sind.

Falco Luneau zeigt sich erneut von seiner rockigen Seite. ©Valisa Photography

Für das Album "One Last Dance" hat sich Luneau mit dem italienischen Produzenten Marco Adami und einem Team aus internationalen Musikern zusammengetan. Die Aufnahme der Streicher in Rom war für den Künstler die Erfüllung eines langgehegten Traumes. Der vierfache Grammy-Gewinner Marco Borsatti ließ sich von den zeitlosen Melodien und der mitreißenden Leidenschaft Luneaus so inspirieren, dass er sich kurzerhand dem Projekt anschloss und den Mix sowie das Mastering übernahm. Visuell wird das musikalische Erlebnis durch die innovativen Musikvideos von Henning Nolte-Tschofen von "Royal.Film" komplettiert, der die Songs in einzigartiger Weise in Szene setzt.

"Mix aus Klängen, die mich in meiner Jugend begleitet haben!"

Der Songwriter gibt zu, dass das Album ein sehr persönliches ist: "Es ist ein Mix aus den Klängen, die meine Jugend begleitet haben – von Linkin Park über Coldplay bis Aerosmith – angereichert mit modernen Vibes und Texten, die an mein persönliches Tagebuch der letzten vier Jahrzehnte erinnern", offenbart Luneau. Das Resultat sind 14 Songs, die das Spektrum menschlicher Emotionen abdecken – Schmerz, Freude, Ängste, Hoffnung, Leidenschaft und das Gefühl von Freiheit.

Falco nimmt sein Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise in seine Vergangenheit. ©Valisa Photography

Das Album "One Last Dance" ist somit nicht nur eine musikalische Reise, sondern auch ein autobiografisches Werk, das die Herzen der Fans nicht nur in Vorarlberg erobern dürfte. "Das Leben schreibt die intensivsten Lieder – und ich habe sie für euch gesungen", lädt Falco Luneau zum Hören und Erleben seiner lebensbejahenden Hymnen ein.

