Video zeigt Vollbremsung einer Edelweiss-Maschine am Flughafen Zürich

Letzte Woche kam es am Flughafen Zürich zu einem Vorfall, als eine Edelweiss-Maschine auf der Startbahn eine Vollbremsung durchführen musste. Ein kürzlich veröffentlichtes Video zeigt die dramatischen Momente.

Ein Edelweiss-Flugzeug, das sich auf dem Weg nach Faro in Portugal befand, musste am vergangenen Freitagabend den Startvorgang auf der Startbahn des Flughafens Zürich abbrechen. Nach Berichten von Passagieren, die sich zu diesem Zeitpunkt an Bord befanden, rollte das Flugzeug zunächst normal auf die Startbahn und begann dann zu beschleunigen. Unerwartet begann das Flugzeug jedoch zu wackeln, woraufhin der Pilot eine Vollbremsung durchführen musste. Die abrupte Verzögerung führte dazu, dass "alle Sachen durch die Kabine flogen", wie ein Passagier gegenüber der Nachrichtenplattform "Blick" beschrieb.