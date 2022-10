Video: "Super Puma" fliegt Schlepplift-Teile vom Pfänder

Vor ziemlich genau einem Jahr wurde bekanntgegeben, dass die Skilifte am Pfänder wegen Schnee- und Gästemangel ihren Betrieb einstellen. Am Montag wurden die Liftstützen per Hubschrauber abtransportiert.

In den 80er-Jahren wurden am Pfänder noch Skikurse angeboten, nicht wenige Bregenzer haben am Hausberg ihre ersten Schwünge im Schnee gemacht. Die Talabfahrt war ein Klassiker und der Maldona-Hang mit Blick auf den See Idylle pur. Das ist nun endgültig vorbei: Am Montagnachmittag wurden die Liftstützen der Schlepplifte von einem speziellen Hubschrauber der Firma Heli Austria zum Verladeplatz abtransportiert.

Benötigt wurden für die bis zu 3,5 Tonnen schweren Teile der Pfänderschlepplifte insgesamt 20 Flüge, die der "Super Puma" in einer Stunde absolvierte. Anschließend werden noch die Fundamente abgetragen.

Nicht genügend Schneetage

Hauptgrund für die Einstellung des Skibetriebs, der im Oktober 2021 bekannt gegeben wurde, war der Schneemangel. Die Schneetage auf 1000 Meter Höhe wurden von Jahr zu Jahr weniger. "Wir haben seit zehn Jahren zu wenig Schnee. Selbst wenn es mal schneit, hält der Schnee nicht, weil es danach gleich wieder warm wird", erklärte Pfänderbahn-Vorstand Thomas Kinz.

Kunstschnee war für die Pfänderbahn keine Alternative - einen Speichersee gibt es nicht und das Hochpumpen des Wassers vom Bodensee würde wirtschaftlich als auch umwelttechnisch in keiner Relation stehen. Auch Talabfahrten waren seit Jahren nicht mehr möglich, einerseits ebenfalls aufgrund des Schneemangels, andererseits aber auch aufgrund baulicher Änderungen.

Renaturierung der Weide

Vor wenigen Tagen wurde nun mit dem Abbau der Skilifte Maldona und Dohle begonnen. Die Grundeigentümer wünschten sich Renaturierung, die Weide stehe nun wieder ganzheitlich den Kühen zur Verfügung.