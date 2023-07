Video: Ruderboote auf dem Bodensee gekentert

Am Mittwoch wurden die örtlichen Rettungskräfte zu einer Rettungsaktion auf dem Bodensee gerufen. Gegen 20 Uhr ging bei Landesleitzentrale die Meldung ein, dass sich im Bereich des Seezeichens 67 ein Ruderbootunglück ereignet hatte. Sofort wurden die Wasserpolizei, die Wasserrettung und die Feuerwehr alarmiert, um den in Not geratenen Ruderern zu Hilfe zu kommen.

Insgesamt vier Ruderboote eines örtlichen Ruderclubs mit jeweils fünf Personen an Bord waren in der Nähe des Seezeichens 67 in Schwierigkeiten geraten. Ein Ruderboot schaffte es aus eigener Kraft zurück in den Sporthafen von Bregenz. Doch drei weitere Boote wurden Opfer des starken Windes mit einer Stärke von 4 und des hohen Wellengangs und kenterten.