Video: Käsespätzle im Ofen! "Google mal Vorarlberger Käsknöpfle!"

TikTok-Video über "Kässpätzle aus dem Ofen" sorgt bei einem Liebhaber von Vorarlberger "Käsknöpfle" offensichtlich nur für Kopfschütteln.

"Google mal Vorarlberger Käsknöpfle"

"Mit Brühe geht gar nicht"

Ein Nutzer, Ohnenamen85, kommentierte entschieden: "Bäh in kässpatzle gehört doch koi Sahne neo. Pfui.....sieht trotzdem lecker aus", was die traditionelle Einstellung vieler Vorarlberger zu Käsknöpfle widerspiegelt. Zlatko Kunej kritisierte die Verwendung von Brühe: "Mit Brühe geht gar nicht...", während Andreas Martin Schatz aus dem Allgäu seine tiefe Ablehnung ausdrückte: "wenn ich mir das als Allgäuer anschauen muss kommt mir das kotzen". Winkle antwortete darauf: "Guten Morgen :) vielen Dank für dein Feedback. Würde mir aber wünschen, dass es in Zukunft sachlicher und konstruktiver formuliert werden würde ". Schatz präzisierte weiter: "das sind keine Käsespätzle, das sind Spätzle in Käse Sahne Soße oder irgend sowas."