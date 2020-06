VGT deckt üble Missstände in Schweinefabrik auf

Der "Verein gegen Tierfabriken (VGT)" hat üble Missstände bei einem Zulieferbetrieb des österreichischen Traditionsunternehmens „Berger-Schinken“ aufgedeckt. "Berger-Schinken" will seine Vertragslandwirte nun besser kontrollieren lassen.

Laut einem Foto auf der Webseite von Berger-Schinken, das die Schweine im Stroh zeigt, müsste dort Tierwohl im Vordergrund stehen, mit einer „tierfreundlich gestalteten Umgebung“ unter „Einhaltung tierethischer Grundregeln“, so der VGT. Man habe „das Wohl von Mensch, Tier und Umwelt“ im Visier, versichere das Unternehmen. Wie dieses „Wohl“ tatsächlich aussieht, zeigen jedoch aktuelle Fotos und Videos, die dem VGT genau von dieser Schweinefabrik zugespielt worden sind.

Verletzte Schweine, verwesende Schweinekörper

"Da sieht man unzählige verletzte Schweine auf Vollspaltenboden mit strukturlosen Wänden und ohne Stroheinstreu, mit abgebissenen Ohren, abgebissenen Schwänzen, schwer verletzten Gelenken und großen Beulen, und dazu verwesende Schweinekörper. Mitten darin tausende Maden und ein Schweinetotenkopf", beschreibt der VGT in einer Aussendung die schlimmen Zustände in der Schweinefabrik.

"Regional-optimal“ steht auf seiner Webseite, mit dem Foto eines Schweinebetriebs in der Nachbarschaft, der sogar einen Vorzeigestall mit ca. 200 Tieren im Stroh hat. Doch dahinter in den Fabrikshallen befinden sich weitere ca. 2.300 Schweine unter ganz anderen Bedingungen", deckt der Verein gegen Tierfabriken auf.

Berger-Schinken versuche die Schlachtungen in Sieghartskirchen zu "beschönigen", lautet ein Vorwurf des VGT.

VGT erstattete Anzeige

Der VGT hat ob der besonders grauenhaften Bedingungen Anzeige erstattet, obwohl sich die Haltung im Wesentlichen an den EU-Mindestrichtlinien orientiert, also die schlechtest mögliche Schweinehaltung in der EU darstellt.