VgT deckt Elektro-Folter an Schweinen auf

Dem VgT wurde offenbar Material aus einem Schlachthof in der Steiermark zugespielt. Zu sehen ist, wie Mitarbeiter Schweine mit Elektrotreibgeräten bearbeiten.

Aufnahmen des steirischen Schlachthofs zeigen Mitarbeiter, die Schweine in unterschiedlichen Situationen mit Elektrotreibgeräten quälen. In mehreren Fällen schauen die amtliche Schlachthoftierärzte minutenlang dabei zu und schreiten nicht ein, heißt es in einer Aussendung des Vereins, der umfassende Anzeigen erstatten will.