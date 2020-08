VFV-Cup-Spiel im Stadion Hoferfeld: SV typico Lochau gegen SV Ludesch

Lochau. Zu einem Vorarlbergliga-Duell kommt es am Dienstag, 25. August, um 18.30 Uhr im Stadion Hoferfeld. Der SV typico Lochau empfängt in der 2. VFV-Cup-Runde den SV Ludesch.

Auch im Cupspiel am Dienstag fehlen immer noch zahlreiche verletzte Spieler – unter anderem Stefan Maccani, Patrick Prantl, Tobias Heidegger, Rene Nesensohn, Fatih Yildirim oder Georg Bantel. Betreut wird das Team noch einmal von Interimstrainer „Co-Trainer“ Günther Riedesser.

Seinen ersten offiziellen Auftritt hat der neue Trainer Rifat Sen dann am Samstag, dem 29. August, im Heimspiel gegen den SC Fußach. Spielbeginn am Samstag im „Corona-FIT-gemachten“ Stadion am Hoferfel ist um 17 Uhr. Bereits um 14.45 Uhr spielen die „Lochau Juniors“ gegen BW Feldkirch 1b.