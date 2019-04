VfB Hohenems will die Negativserie endlich beenden

Exakt 282 Minuten läuft der Tabellenvierzehnte VfB Hohenems nunmehr schon dem 30. Saisontreffer hinterher und konnte die letzten acht Meisterschaftsspiele nicht mehr gewinnen.

Im Heimspiel gegen das unangenehme Seekirchen will die Truppe von Trainer Peter Jakubec diese Negativserien endlich beenden. Von der Emser Heimstärke ist nicht mehr viel übrig. Nur zwei Remis aus den letzten fünf Auftritten im Stadion Herrenried stehen auf der Habenseite. Gegen den Sechstplatzierten aus Salzburg soll eine Offensivvariante zurück zum Erfolg führen. „Die Leistungssteigerung der letzten Spiele muss nun den Erfolg bringen“, so „Jaki“. Deshalb könnten neben Kerim Kalkan und Jan Stefanon auch Dominik Fessler sowie der Kameruner Thomas Assiga von Beginn an im Angriff auflaufen. Nach seiner Gelbsperre rückt Russell Seutcho wieder in die Innenverteidigung und soll mehr Stabilität und Ruhe in der Defensive verleihen.