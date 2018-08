VfB Hohenems will auf die Erfolgsspur zurück

Nach den beiden 0:3-Niederlagen gegen Wörgl und Dornbirn will Hohenems im Heimspiel gegen Kufstein auf die Erfolgsspur zurück.

„Kufstein zählt heuer zu den drei besten Mannschaften in der Westliga und wir sind noch in der Entwicklungsphase“, so Hohenems-Trainer Peter Jakubec. Im zentralen Mittelfeld wird Kapitän Johannes Klammer (26) von Beginn an auflaufen. Auf einen Rückkehrer müssen die Emser weiter warten: Exprofi Kevin Dold (32) ist nach seinem Kreuzbandriss im Frühjahr noch immer im Aufbautraining und soll erst ab Anfang September ins regelmäßige Training einsteigen und dann im Mittelfeld sein Comeback geben. Mit den Festungsstädtern aus Tirol kommt ein harter Prüfstein ins Herrenried. Jakubec kennt aber das Erfolgsrezept: „Wir haben zuletzt die Gegentore viel zu leicht erhalten. Im Kampf um die Rückeroberung der verlorenen Bälle und dem Verteidigen des runden Leders sind wir noch in der Aufbauphase. Wir dürfen uns keine individuellen Eigenfehler leisten.“ Mit Stürmer Jan Stefanon (19) fehlt urlaubsbedingt ein starker Offensivkicker. Der Youngster zählte zu den Aktivposten der Mannschaft und traf auch schon zweimal ins Schwarze. Gefahr droht von Kufstein von Neuzugang und Profi Mohamadou Idrissou. Der 38-jährige Kameruner hat in Kufstein schon vier Treffer geschossen und ist in der Torschützenliste vorne.