VfB Hohenems trotzt Kitzbühel ein Punkt ab

Die Grafenstädter waren beim 1:1-Heimremis gegen den Zweiten dem Sieg näher

HOHENEMS. Seit dem 1. September letzten Jahres (0:2 in Anif), das sind 16 Meisterschaftsspiele in Folge ist FC Kitzbühel nunmehr schon unbesiegt. Hohenems trotzt dem Tabellenzweiten aus der Gamsstadt ein Punkt ab und leistet dem Spitzenreiter FC Dornbirn wertvolle Schützenhilfe im Titelkampf. Sieben Spieltage vor Schluss hat Kitzbühel nun sechs Zähler Rückstand auf die Rothosen. Der Rückstand von Meister Anif als Dritter auf Dornbirn beträgt neun Punkte. Die Elf von Trainer Peter Jakubec war dem vierten Heimsieg sehr nahe. Der mitaufgerückte Innenverteidiger Russell Seutcho scheiterte mit einem wuchtigen Kopfball aus kurzer Distanz an Kitz-Goalie Nazar Penkovets (87.). VfB Kapitän Jogi Klammer vergab den Matchball (89.). „Ein Sieg war drin. Trotz vier Spielen in zehn Tagen blieb das große Kämpferherz leider nur zu 50 Prozent belohnt“, so Hohenems Trainer Peter Jakubec. Nach einem wunderschönen Sololauf schob Stürmer Abdül Kerim Kalkan den Ball ins leer Tor (37.). 28 (!) Sekunden nach Seitenwechsel glich Kitzbühel durch Bojan Margic aus und besorgte den 1:1-Endstand (46.). Das stark ersatzgeschwächte Team aus Tirol fand nur wenige Chancen vor, der Kitzbühel Angreifer Sascha Wörgetter konnte die sich bietenden Möglichkeiten nicht in Zählbares ummünzen (10./59./69.).