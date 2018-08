VfB Hohenems trauert um Ehrenobmann Stump

Voller Schmerz musste der VfB Hohenems letzte Woche die Nachricht zur Kenntnis nehmen, dass Ehrenobmann Norbert Stump im Alter von 87 Jahren, nach langer Krankheit, verstorben ist.

1947 trat Norbert unserem Verein bei, in einer Zeit, in der es nach den Kriegswirren keineswegs einfach war, dem Fußball in Hohenems neues Leben einzuhauchen. Norbert und viele Gleichgesinnte schafften es aber aus dem VfB wieder einen lebendigen und erfolgreichen Verein zu formen.