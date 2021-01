VfB Hohenems Torjäger ist bei Sturm Graz auf Probe

Der beste Angreifer der letzten Jahre im Vorarlberger Amateurfußball könnte bald zum Profiklub in die Steiermark wechseln

Torgarantie Jan Stefanon, der in der VN.at Eliteliga Vorarlberg für den VfB Hohenems im Herbst 14 Tore erzielt hat, wird bis Donnerstag beim Sturm Graz-Mannschaftstraining als Perspektivspieler genau unter die Lupe genommen. Der schnelle 22-Jährige war den Grazern bei ihrem 2:1-Sieg Mitte Oktober in der zweiten Cup-Runde in Hohenems positiv aufgefallen.