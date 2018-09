VfB Hohenems nun schon auf Rang zwölf

Ein lockerer Spaziergang über weiter Strecken war der zweite Heimsieg von Hohenems im Kellerduell gegen Schlusslicht Pinzgau/Saalfelden.

Zwei Tore in sechs Minuten schon vor der Pause für die Elf um Trainer Peter Jakubec, die Partie hätte eigentlich früh entschieden werden können, aber kurz nach dem Anschlusstor der Pinzgauer kam nochmals das kurze Zittern auf. Ein sicher verwandelter Foulelfmeter von Stürmer Abdül Kerim Kalkan bedeutete nach einer halben Stunde die verdiente Führung der spielerisch besseren Hausherren. Saalfelden-Tormann Dominik Steinbauer brachte VfB-Legionär Thomas Assiga regelwidrig zu Fall und die gute Unparteiische Tschon zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Schon sechs Minuten später besorgte der mitaufgerückte Verteidiger Russel Dieumbau Seutcho für die komfortable Zweitore-Führung. Und erst mit zwei Kopftoren von Assiga und Kalkan in drei Minuten in der Endphase war die Partie dann endgültig entschieden. Dabei begann für die Grafenstädter schon vor dem Anpfiff die Begegnung alles andere als günstig. Kapitän Johannes Klammer verletzte sich beim Aufwärmen an den Adduktoren und musste noch vor dem Anpfiff durch Kamil Techt ersetzt werden. Und hätten Legionär Thomas Assiga (17./24./78.) und Torschütze Kerim Kalkan (49./60.) ihr Visier noch konzentrierter und besser eingestellt so wäre das Kellerduell noch höher ausgefallen. „Kurze Zeit haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht, aber das Wichtigste waren neben der Müdigkeit noch die drei Punkte und der Anschluss ans dichtgedrängte Mittelfeld der Tabelle“, war Peter Jakubec nicht unzufrieden. Abseits des grünen Rasen gibt es beim VfB Hohenems was Neues: Peter Sallmayer unterstützt künftig Franz Schiffrer bei sportlichen Angelegenheiten und kümmert sich um die Kaderzusammenstellung. Sallmayer ist auch neuer U-16-Coach in Hohenems.