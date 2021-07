VfB Hohenems hofft auf den Aufstieg in Runde zwei

Das Duell und sportliche Vergleich vom Regionalliga Ersten aus Vorarlberg und dem Meister der Tirolerliga.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Hohenems vs Fügen

Im Vorjahr kam für den VfB Hohenems nach der unglücklichen 1:2-Heimniederlage gegen den fünffachen Pokalsieger SK Sturm Graz im ÖFB Cup in Runde zwei das Aus. Zuvor sind die Emser vier Jahre lang schon am ersten Spieltag im nationalen Pokalbewerb ausgeschieden. Jetzt hoffen die Grafenstädter die zweite Runde zu erreichen. Eventuell könnte der Erstplatzierte in der VN.at Eliteliga Vorarlberg, der VfB Hohenems und der Erste von der Tiroler Liga, SV Fügen schon im Frühjahr im Rahmen des Meister Play-off in der Regionalliga West mindestens zweimal gegeneinander spielen.