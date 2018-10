VfB Hohenems führte zweimal, aber verlor gegen Aufsteiger

So viel Ausfälle kann keine Regionalligamannschaft kompensieren. Sechs Stammspieler fehlten Hohenems im Heimspiel gegen Aufsteiger Bischofshofen.

Nichts wurde es mit einem vollen Erfolg und endlich mit einem einstelligen Tabellenplatz für die Grafenstädter. Der erst 18-jährige Eigenbauspieler Calvin Gächter besorgte jeweils in der ersten Minute zum Beginn und nach Wiederanpfiff zweimal für eine Führung der Hausherren. Doch der Salzburger Liganeuling mit Triplepack von Simon Schilchegger konnte die Partie noch drehen. „Die vielen Stammspieler konnten wir nicht ersetzten. Hätte mir von den jungen Talenten mehr erwartet, habe den Kampf vermisst. Schade, dass wir so große personelle Probleme gegen die unmittelbaren Tabellennachbarn haben“, so VfB-Coach Peter Jakubec. Bischofshofen bleibt in der Tabelle einen Rang hinter Hohenems an der 12. Stelle.