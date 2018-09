VfB Hohenems bezahlt Heimsieg mit zwei schlimmen Verletzungen

Der 3:1-Heimsieg von VfB Hohenems gegen St. Johann im Pongau wurde durch zwei schlimme Verletzungen getrübt.

„Der erste Heimsieg gegen einen guten Gegner hätte noch höher ausfallen müssen. Drei Traumtore und eine Klasseleistung von meiner Mannschaft war Balsam auf der Seele für die letzten Wochen. Es gab aber ein Wermutstropfen“, so Hohenems-Trainer Peter Jakubec. Die Grafenstädter haben mit dem 3:1-Erfolg gegen St. Johann im Pongau den letzten Tabellenplatz abgegeben. Legionär Thomas Assiga (4.) und ein Doppelpack von Neuzugang Dominik Fessler (47./72.) schossen die Treffer für die Emser und beendeten so die Negativserie von sechs sieglosen Meisterschaftsspielen. Zweimal musste der Rettungswagen ins Stadion Herrenried wegen schlimmen Verletzungen kommen und beidemale hat es Hohenems-Kicker betroffen. Berkant Özmen erlitt nach einem Zusammenprall eine Gehirnerschüttterung und Matthias Brugger zog sich eine schwere Knieverletzung zu. Am Mittwoch folgt der Nachtrag gegen Schlusslicht Pinzgau/Saalfelden.