VfB Hohenems 1b blickt auf ein bewegtes Jahr zurück

Mit dem Einzug ins Viertelfinale im VFV-Cup schrieb die zweite Mannschaft Geschichte.

Eine Woche vor Meisterschaftsstart bestritten die Gelb-Blauen das Cupspiel der 1. Runde im Hochmontafon. Nach dem 2:4-Auswärtssieg in St. Gallenkirch feierte man in den folgenden Cuprunden noch dreimal knappe Last-Minute-Siege in der Nachspielzeit und konnte mit dem 2:1-Heimsieg gegen Liga-Konkurrent Riefensberg am 20. Oktober den Einzug ins Viertelfinale feiern. Somit „überwintern“ die Hohenemser hochmotiviert im heimischen Cup. „Nach dem Aufstieg in die 1. Landesklasse als Vizemeister in der Saison 2018/19 kann dies unbestritten als zweitgrößter sportlicher Erfolg in der Geschichte der zweiten Mannschaft bezeichnet werden“, freut sich der Trainer.