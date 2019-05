VfB-Auswärtssieg mit einem Schönheitsfehler

VfB Hohenems siegt mit Klasseleistung in Grünau, aber Kevin Dold vor ungewisser Zukunft

GRÜNAU. „Kompliment an die Mannschaft für die Klasseleistung über 90 Minuten und den hochverdienten Erfolg“, sagt Hohenems Trainer Peter Jakubec nach dem 2:0-Auswärtssieg in Grünau. Das VfB-Sturmduo Jan Stefanon (21.) und Kerim Kalkan (88.) sorgte für die drei Punkte. Stark präsentierte sich auch wieder AKA Vorarlberg Spieler Alejandro Dominguez Mora. Eigenbau Johannes Klammer verlängerte trotz seriösen Angeboten von anderen Spitzenklubs seinen Vertrag in der Grafenstadt. Dafür könnte der zweite „Sechser“ von Hohenems, Kevin Dold, der Jakubec-Elf abhandenkommen. Der 32-jährige Mittelfeldspieler steht noch vor einer ungewissen Zukunft und denkt aufrgund des großen Aufwand über einen Wechsel zu einem unterklassigen Verein nach.