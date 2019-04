VEU-Torjäger bleibt, starkes Trio geht neue Wege im Eishockey

Bei der VEU Feldkirch gibt es die ersten Weichenstellungen für die nächste Saison.

Insbesondere auch für den Nachwuchsbereich, der in den Zukunftsplänen der VEU einen noch höheren Stellenwert bekommen soll. Zwar muss die Kampfmannschaft in Zukunft auf Diethard Winzig verzichten, der seine AHL-Karriere beendet hat, der aber – was umso erfreulicher ist – der VEU als hauptamtlicher Nachwuchsleiter erhalten bleibt. Winzig hat schon in der Vergangenheit in der Nachwuchsarbeit gezeigt, dass er die ideale Besetzung für diese Schlüsselposition ist. Dass er sich nun voll auf seine Aufgabe als Nachwuchschef konzentrieren kann ist auch ein klares Zeichen dafür, dass die VEU einen stärkeren Fokus auf die Ausbildung eigener Talente legt.