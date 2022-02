VEU siegt in dramatischer Partie gegen Gröden

Die VEU Feldkirch macht einen 1:4-Rückstand gegen das Team aus Wolkenstein wett und siegt dank eines späten Birnstill-Treffers mit 5:4.

Die bemer VEU Feldkirch empfing heute in der Qualifikationsrunde mit Gröden den überlegenen Tabellenführer in Pool B. Bei den Montfortstädtern kam es unter der Woche noch zu einem Legio-Tausch, der Däne Alberto Pison ersetzte Try-Out Spieler Jesper Eriksson. Der Neuzugang war dann auch gleich Teil der Starting Six, gemeinsam in einer Sturmlinie mit Dylan Stanley und Niklas Gehringer.