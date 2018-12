VEU Feldkirch zeigt sich von der allerbesten Seite

Mit einem überraschenden 5:1-Auswärtssieg in Jesenice konnte die VEU Feldkirch vorerst den zweiten Tabellenplatz erobern.

Der zweite Abschnitt endete torlos, wieder mit einem 16:8 Übergewicht an Torschüssen der Hausherren. Im Schlussdrittel gelang der VEU ein Blitzstart. Wie schon zu Beginn des Spiels gelang ein Treffer in der ersten Minute des Abschnitts. Steven Birnstill stellte mit dem 4:0 die Weichen auf Sieg. In der 47 Spielminute traf Kalan für Jesenice zum 1:4. Doch mehr als dieser Ehrentreffer sollte den Stahlstädtern nicht gelingen. Das fünfte Tor der VEU durch Jennes fiel als die Slowenen alles auf eine Karte setzten und den Keeper durch einen Feldspieler ersetzten.

Nach der Auswärtspartie in Jesenice folgen nun zwei Heimspiele gegen Gröden und Kitzbühel. Zuächst sind die Wolkensteiner am Dienstag zum zweiten Mal in dieser Saison in Feldkirch zu Gast, ehe am Samstag die Adler aus Kitz in Feldkirch zum ersten Duell in der Vorarlberghalle landen.