VEU Feldkirch: "Wollen nicht nur Punktelieferant sein"

Zum Saistart gastieren die Montfortstädter in Kundl.

Nach dem fulminanten Start-Wochenende in der Gruppe Nord-Ost mit 26 Volltreffern in drei Spielen (!) feiert am Samstag die Gruppe West in der Ö Eishockey Liga ihren mit Spannung erwarteten Saison-Auftakt. Meister WSG Wattens und SC SAMINA Hohenems gelten auch in der kommenden Spielzeit als Titelfavoriten.

Neu dabei ist die VEU Feldkirch, die nicht nur für Derbystimmung in Vorarlberg sondern auch für viel Aufmerksamkeit in der ÖEL sorgen wird.

VEU Feldkirch startet gegen EHC Kundl ins ÖEL-Abenteuer

Für viel Aufmerksamkeit in der Ö Eishockey Liga sorgt der Einstieg der VEU Feldkirch. Der Traditionsverein aus dem Ländle hat seinen Premieren-Auftritt in der Eisarena Kundl gegen den EHC Kundl. Die Vorarlberger Eishockey Union bringt viel Flair und österreichische Eishockeygeschichte in die ÖEL. Spiele in der Vorarlberghalle sind für jedes Eishockeyteam etwas Besonderes, vor allem das Ländle-Derby gegen den SC Hohenems verspricht Emotionen und Eishockey-Leidenschaft pur. Head Coach Thomas Sticha möchte mit seiner sehr jungen Mannschaft in der ÖEL Fuß fassen und das Team kontinuierlich weiterentwickeln. Die Crocodiles aus Kundl gehen erneut mit dem Ziel in die Saison, das überregionale Playoff zu erreichen. In der ersten Spielzeit scheiterte das Team vom finnischen Head Coach Mika Pertillä erst im Viertelfinale am 1. EHC Althofen. Weil in der Eisarena Kundl erst spät die neue Eisauflage produziert wurde, nahm das Team in der Vorbereitung Eiszeiten in Kitzbühel und Telfs und muss einen Trainingsrückstand aufholen.

Gerhard Maier, Obmann EHC Kundl: "Unser Saisonziel ist das Erreichen der Playoff-Plätze, was sicherlich kein leichtes Unterfangen sein wird. Wir haben zehn Abgänge mit vielen jungen Spielern nachbesetzt, wir müssen uns daher innerhalb der Mannschaft erst noch finden. Durch die Tatsache, dass wir noch einen enormen Trainingsrückstand gegenüber den Gästen haben, sind wir eher Außenseiter. Jedoch hoffen wir, dass wir unseren Heimvorteil nutzen können."

Thomas Sticha, Head Coach VEU Feldkirch: "Die Stimmung im Team ist gut und es freuen sich schon alle auf den Start in die ÖEL, im Umfeld höre ich durchwegs positives Feedback. Dass es keine leichte Saison wird, bei dem wir sicher auch das eine oder andere Mal Lehrgeld bezahlen werden, ist klar, aber das wissen die Jungs und das weiß auch das Trainerteam. Am wichtigsten ist es, dass wir uns weiterentwickeln und die nächste Stufe nehmen. Man darf nicht vergessen, dass wir mit einem Großteil der Mannschaft letztes Jahr noch in der österreichischen U18 Meisterschaft gespielt haben. Die Weiterentwicklung von jungen Spielern ist wichtig und da helfen die „älteren“ Spieler in der Mannschaft auch mit. Wir wollen in dieser Saison auch Spiele gewinnen und nicht nur Punktelieferant sein. Leicht wird es uns aber sicher nicht gemacht. Mein Ziel ist es, dass am Ende der Saison eine Verbesserung hinsichtlich der einzelnen Spieler, sowie auch in unserem Spielsystem ersichtlich sein wird."