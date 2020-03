VEU Feldkirch will mit Derby-Sieg das Ticket lösen

Im letzten Vorarlberger Prestigeduell in dieser Saison geht es für Feldkirch gegen Bregenzerwald um sehr viel

Die Ausgangslage ist klar. Während die VEU noch dringend drei weitere Punkte aus den beiden letzten Qualifikationsspielen holen muss um fix in das Viertelfinale einzuziehen, ist der Derbygegner bereits aus dem Rennen um den Play Off Einzug. Es ist das letzte Heimspiel der Wälder und dementsprechend motiviert werden die Tiger in das Spiel gehen um sich nochmals stark vor ihren Fans zu präsentieren. Während die VEU in den Heimspielen gegen die Juurikkala Truppe souverän blieb, sah es auswärts weit weniger gut aus. Zwar waren die Feldkircher immer nah dran am Sieg, In der Regulären Saison verloren die Montfortstädter knapp mit 3:4 und auch in der österreichischen Meisterschaft setzte es eine Overtime Niederlage in Dornbirn. Will die VEU aber bereits am Montag alles klar machen im Play Off Kampf, dann muss ein Sieg nach 60 Minuten her.