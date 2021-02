VEU Feldkirch will in Italien Revanche nehmen

48 Stunden nach dem Hinspiel trifft die Truppe von Trainer Michael Lampert zum zweiten Mal auf HC Pustertal

Sa, 20.02.2021, 20:00: HC Pustertal Wölfe - VEU Feldkirch

Referees: Rutz, Schauer, Huber, Rinker



Mit zwei Siegen blieb Pustertal zuletzt am slowenischen Führungsduo dran und verteidigte seinen dritten Tabellenplatz. Erst am Donnerstag setzten sich die Wölfe in Feldkirch mit 4:0 durch, Goalie Colin Furlong verzeichnete dabei sein viertes Shutout der Saison. Nun kommt es bereits am Samstag zum Wiedersehen und für die VEU bietet sich die Chance zur sofortigen Revanche. Die Vorarlberger verloren jedoch ihre letzten sechs Auswärtsspiele, zudem haben sie nur eine von bislang acht AHL-Partien in Bruneck gewinnen können.