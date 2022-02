VEU Feldkirch will Gröden den Aufstieg verderben

Die Montfortstädter gastieren beim Tabellenführer in Italien und hoffen auf Punkte.

AHL: Qualification Gruppe B: Do, 24.02.2022, 20:30 Uhr: HC Gherdeina – BEMER VEU Feldkirch

Referees: HUBER A., SORAPERRA, Brondi, Huber J.

Der HC Ghedeina valgardena.it kann am Donnerstag den Einzug in die Pre-Playoffs fixieren. Der aktuelle Tabellenführer der Qualification Round B hat zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellenvierten Zell am See. Mit der BEMER VEU Feldkirch haben die Südtiroler den Tabellenzweiten zu Gast, der allerdings auch bereits sieben Punkte Rückstand hat. Beide Teams waren am vergangenen Samstag erfolgreich. Davor duellierten sie sich erstmals in der Qualification Round. In Feldkirch lagen die Gäste aus Gröden zwischenzeitlich bereits mit 4:1 in Front, um am Ende noch mit 4:5 zu verlieren. Den Game-Winner zu Gunsten der VEU erzielte Steven Birnstill eine Minute vor Spielende.