VEU Feldkirch will endlich die Negativserie beenden

VEU Feldkirch – HC Gherdeina valgardena.it Donnerstag, 19.30 Uhr Geisterspiel

Referees: Holzer, Wallner, Kainberger, Rinker.

Auch am Donnerstag findet in der Alps Hockey League ein Spiel statt. Die VEU Feldkirch trifft um 19:30 Uhr auf den HC Gherdeina valgardena.it. Der Tabellenachte aus Feldkirch wartet bereits seit sechs Spielen auf einen Sieg. In der Formtabelle liegen die Vorarlberger nur auf dem 15. Platz. Gröden wiederum gewann die letzten beiden Spiele. In der Tabelle belegen die Südtiroler den dreizehnten Platz und liegen somit knapp außerhalb der Playoff-Plätze. In dieser Saison standen sich beide Teams noch nicht gegenüber. Das letzte Aufeinandertreffen datiert vom 14. Dezember 2019. Damals setzte sich die VEU knapp mit 4:3 durch. Es war der achte Sieg im zehnten AHL-Duell beider Teams.