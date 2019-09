VEU Feldkirch verlor "Zweistellig"

Einen rabenschwarzen Samstagabend erlebte die VEU in Sterzing.

Mit einer bitteren 10:2 Auswärtsniederlage mussten die Feldkircher ohne Punkte die Heimreise antreten.

Ohne den erkrankten Patrick Stückler, dafür aber mit dem wiedergenesenen Matic Jancar im Line Up traten die Feldkircher die Auswärtsfahrt ins Wipptal an.

Bereits im ersten Abschnitt handelten sich die Feldkircher ein zwei Tore Manko ein. Während die VEU Cracks ihre Chancen nicht nutzten, schlugen die Broncos eiskalt zu.

MIt drei schnellen Toren in Folge im zweiten Abschnitt, allesamt in Überzahl, schossen sich die Wildpferde schnell in Richtung Sieg. Nach dem 4:0 hatte Alex Caffi für Dominik Divis Platz gemacht, der aber noch im Mitteldrittel dreimal hinter sich greifen musste. In der 38 Spielminute gelang der VEU durch Smail Samardzic in Unterzahl der erste Treffer. Eine Sekunde vor dem erneuten Seitenwechsel traf Kruselberger zum 7:1 für die Hausherren.