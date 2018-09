VEU Feldkirch verlor in Zell am See in der Overtime

Im zweiten Saisonspiel musste sich die VEU nur knapp den Zeller Eisbären geschlagen geben.

Nach torlosen Vierzig Minuten, in denen die beiden starken Torhüter Patrick Machreich und Alex Caffi insgesamt schon 37 Schüsse entschärft hatten, gingen die Eisbären in der vierten Minute des dritten Abschnitts durch den Treffer des kanadischen Neuzugang Louke Oakley in Führung. Nachdem die Montfortstädter danach einige Zeit in Überzahl Gelegenheit hatten das Spiel auszugleichen, es aber nicht gelang die Zeller Defensive zu überwinden, waren dann die Eisbären in den letzten Minuten des Abschnitts in nummerischer Überlegenheit. Der VEU gelang es in dieser Phase nicht nur einen weiteren Gegentreffer zu vermeiden sondern sogar auszugleichen. Den Shorthander machte auf Zuspiel von Steven Birnstill VEU Goalgetter Dylan Stanley.