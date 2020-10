VEU Feldkirch verlor in Kitzbühel, aber holt drei Zähler

In den zwei Duellen gab ein Tor den Ausschlag für die Montfortstädter

Do, 08.10.2020: 19:30 Uhr: EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – VEU Feldkirch 4:3 (1:1,2:2,1:0)

Referees: HUBER, RUETZ, RINKER, TSCHREPITSCH



Der schwedische Neuzugang Mikael Johansson, der bereits im Hinspiel drei Mal traf, sorgte bereits nach 105 Sekunden für das 1:0. Trotz der frühen KEC-Führung sah es nach 27 Minuten nach einem klaren Erfolg der Gäste aus. Nachdem Feldkirch bereits die erste Partie mit 5:3 gewonnen hatte, führten die Vorarlberger durch Tore von Stukel, Drasckowitz und Puschnik mittlerweile auch im Rückspiel 3:1. Doch Kitzbühel machte es dank seiner schwedischen Offensiv-Power noch einmal spannend: Ein weiteres Johansson-Tor sowie zwei Treffer von Wernserson Libäck drehten das Spiel zugunsten der Tiroler. In den letzten fünf Minuten blieb den Hausherren aber ein weiteres Tor verwehrt, wodurch die VEU im Gesamtscore knapp die Oberhand behielt.



Goals Kitzbühel: 1:0 KEC Johansson M. (01:45 / Putnik P. ,Bolterle P. / EQ), 2:3 KEC Johansson M. (30:13 / Putnik P. ,Gartner C. / PP), 3:3 KEC Wernserson Libäck P. (38:37 / Ebner M. ,Karitnig G. / EQ), 4:3 KEC Wernserson Libäck P. (54:40 / Ebner M. ,Wernserson Libäck L. / EQ)

Goals Feldkirch: 1:1 VEU Stukel J. (05:59 / Stanley D. ,Birnstill S. / PP), 1:2 VEU Draschkowitz C. (21:11 / Birnstill S. ,Ratz P. / EQ), 1:3 VEU Puschnik K. (26:11 / Stanley D. ,Stukel J. / EQ)



Ergebnis Hinspiel: 3:5

Gesamtscore 7:8