VEU Feldkirch verlor in Italien knapp

Mit einer knappen 3:2 Niederlage musste die VEU Feldkirch die Heimreise aus Klobenstein antreten.

Das Spiel war kaum angepfiffen da jubelten die Buam schon über den Führungstreffer. Henrik Eriksson erzielte den Treffer für die Südtiroler. Auch danach waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft. In der elften Spielminute bekamen die Feldkircher dann in Unterzahl das starke Powerplay der Buam zu spüren. Gerade mal 2 Sekunden vor Ablauf der Strafzeit klingelte es erneut im Kasten von Alex Caffi. Der VEU Keeper war allerdings chancenlos. Wieder war es der schwedische Legionär Eriksson der einen perfekten Pass von Simon Kostner in einen Treffer verwandelte. Die Feldkircher blieben in weiterer Folge zu harmlos im Abschluss, konnten sich aber in der Defensive erfolgreich gegen weitere Verlusttreffer stemmen.