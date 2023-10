VEU Feldkirch verlor in der Overtime

Der EHC Kundl empfing am Nationalfeiertag in der Eisarena Kundl die VEU Feldkirch. Beide Teams lieferten sich von Beginn an ein flottes Hin und Her mit intensiven Zweikämpfen. Die Gastgeber nützten gleich ihre erste Überzahl-Möglichkeit perfekt aus: Jakob Wetzelsberger bezwang VEU-Schlussmann Fabian Pozzera aus kurzer Distanz zum 1:0 (10.). Gestützt auf eine gute Leistung von US-Keeper Kyle Plantz legten die Crocodiles nach und kamen nach einem schnellen Konter zum 2:0 durch Sebastian Schild (15.). Im zweiten Abschnitt änderte sich am Charakter des Spieles wenig, beide Mannschaften suchten die Offensive. Das Team von Head Coach Manfred Mühllechner erwischte erneut den besseren Start. Adrian Schuster behielt im wegen der hohen Außentemperatur immer stärker werdenden Nebel in der Eisarena Kundl den Durchblick und traf aus dem Slot nach einem Abwehrfehler der VEU Feldkirch zum 3:0 (24.). Die vermeintlich frühe Vorentscheidung zugunsten der Hausherren? Nein, die Montfortstädter gaben sich nicht geschlagen und starteten eine Aufholjagd. Nach einer Unsicherheit von Goalie Plantz kehrte Markus Zeitler nach genau 28 Minuten den Puck zum 1:3 über die Linie. Knapp drei Minuten später erzielte Joonatan Kyllönen den Anschlusstreffer zum 2:3 vom linken Bully-Kreis (32.). Aus dem Nichts war die Partie plötzlich wieder spannend. Fabio Müller verwertete nach einem schnellen Angriff einen Rebound aus kurzer Distanz und stellte mit dem 4:2 einen Zweitore-Vorsprung für den letzten Abschnitt her (38.).