VEU Feldkirch verlor in der Overtime

Sechs Tore reichten den Montfortstädtern in Italien nur zu einem Punkt.

Auch sechs Auswärtstore reichten der VEU in Gröden nicht zum Sieg. Wieder war es die erste Reihe der Feldkircher die sich für 5 der 6 Tore verantwortlich zeigten. Aber auch Kevin Puschnik mit zwei Treffern und Robin Soudek mit einem Hattrick konnten schlussendlich die Niederlage nicht verhindern. Beim Tor von Philipp Koczera hatte Dylan Stanley die Vorarbeit geleistet. Der Kapitän war ebenso wie Steven Birnstill mit 4 Assits ein wichtiger Vorbereiter.

"Dreimal zurückgekommen"

„Das Positive: Wir sind dreimal in diesem Spiel zurückgekommen und haben Charakter gezeigt. Jedes Tor das wir geschossen haben, haben wir uns hart erarbeitet. Das Problem ist das unsere erste Linie an allen 6 Toren beteiligt war, wir das Spiel aber gegen ihre zweite Linie verloren haben. Wir haben derzeit zu wenig Tiefe im Kader. Ich bin kein Arzt aber die Knieverletzung von Philipp Koczera macht mir Sorgen. Er dürfte wohl nun auch länger ausfallen. Ich bin ein wenig ratlos, mir gehen die Spieler aus.“ Meinte Coach Patrice Lefebvre mit gemischten Gefühlen nach dem Punktgewinn in Gröden.

Zunächst waren die Hausherren besser im Match und legten durch einen Powerplaytreffer von Matt Wilkins und ein Tor von Andreas Vinatzer vor. In der elften Spielminute konnte Kevin Puschnik den Anschlusstreffer der Gäste erzielen, ehe Bradley McGowan den 3:1 Pausenstand herstellte.

In der 23 Spielminute traf Philipp Koczera nach Vorarbeit von Stanley und Pilgram zum erneuten Anschluss und nur 39 Sekunden später glich Robin Soudek die Sache mit seinem ersten Treffer aus. Dann legten die Südtiroler, ebenfalls mit einem Doppelschlag auf 5:3 nach. Aber erneut kämpften sich die Montfortstädter zurück ins Spiel. Durch Treffer von Puschnik und Soudek, die beide zum zweiten Mal trafen, legte die Paradelinie der Feldkircher nach, gewann den zweiten Durchgang mit 4:2 und stellte im Gesamtscore auf 5:5.

Spiel auf Messers Schneide

Im dritten Drittel waren zunächst die Hausherren die aktivere Mannschaft. Es entwickelte sich ein Spiel auf des Messers Schneide. Der sechste Treffer der Furie brachte die Feldkircher erneut unter Zugzwang. Knappe zwei Minuten vor Schluss als sich die VEU im Powerplay befand, verletzte sich Philipp Koczera nach einem einhaken des Gegenspielers, blieb am Eis liegen und musste in weiterer Folge vom Spielfeld gebracht werden. Als wenig später ein weiterer HCG Spieler in die Kühlbox musste und die VEU Cracks in doppelter nummerischer Überlegenheit agieren konnten war es erneut Feldkirchs Scharfschütze vom Dienst, Robin Soudek, der zum nicht unverdienten Ausgleich traf. Eine Minute hatte die VEU noch die Gelegenheit in Überzahl zu agieren, konnte die endgültige Entscheidung aber nicht herbeiführen.

So ging es in die Overtime. In der dritten Minute der Verlängerung traf Nedved für die Südtiroler zum Siegestreffer.

HC Gherdeina valgardena.it - VEU Feldkirch 7:6 n.V. (3:1,2:4,1:1, 1:0)

Wolkenstein, Pranives Wolkenstein, 620 Zuschauer, Samstag 26.10.2019