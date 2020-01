VEU Feldkirch verlor Heimspiel und Play-off-Platz

Nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen Jesenice im Penaltyschießen ist Feldkirch nun Achter

Herzschlagfinale im Grunddurchgang der Alps Hockey League. In der vorletzten Runde unterlag die VEU Feldkirch gegen Jesenice im Penaltyschießen mit 1:2 und ist vom Fünften auf den achten Tabellenplatz zurückgefallen. In der letzten Runde gastiert Feldkirch beim Vierten Cortina. Nichts für schwache Nerven war der letzte Auftritt im Grunddurchgang: Andrey Hebar traf für die Slowenen nach 20:33 zur Führung. VEU Kapitän Dylan Stanley besorgte den 1:1-Ausgleich (46:55). Im Penaltyschießen hatte Jesenice das glücklichere Ende. Feldkirch (+10) mit 57 Punkten an der achten Stelle, punktgleich mit Asiago (+18) und Jesenice (+21), Fassa ist nun Fünfter mit 58 Punkten, Cortina hat 59 Zähler als Vierter