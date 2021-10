VEU Feldkirch verlor das Heimspiel in der Overtime

3:4-Niederlage der Lampert-Cracks gegen den Neuling HC Meran.

Im ersten Abschnitt startete die VEU stark in die Partie. Gehringer (1) mit einem Stangenschuss, Tratasenkovs (3), alleine im Slot vor Cloutier und wenige Sekunden später Dylan Stanley vergaben Topchancen auf die Führung. Auf der Gegenseite musste Alex Caffi einige Distanzschüsse entschärfen. In der siebten Spielminute scheiterte zuerst Rosenberger mit einem Handgelenksschuss, ehe dann ein Konter der Feldkircher doch die Führung brachte. Bei Vier gegen Vier am Eis zog Trastasenkovs ins Angriffsdrittel und legte auf Stanley zurück. Der VEU Kapitän sah den mitgelaufenen Tobias Reinbacher, der die Vorlage mit einem Direktschuss in die Maschen setzte. Die Führung zu diesem Zeitpunkt sicherlich mehr als verdient. Nach der Führung der VEU drehten auch die Gäste mehr auf und es entwickelte sich in offener Schlagabtausch. Zur Mitte des Drittels vergaben die Hausherren ein Powerplay ungenützt. Kurz vor Drittelende mussten die Montfortstädter eine Unterzahl überstehen, 50 Sekunden sogar in doppelter Unterzahl. Mit vereinten Kräften retteten die VEU Cracks die Führung in die Drittelpause.