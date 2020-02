VEU Feldkirch übernimmt nun die Tabellenspitze

Die Cracks von Trainer Michael Lampert liegen mit zwei Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger in Front

Zwei Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger ausgetragen, so die gute Ausgangslage der VEU Feldkirch vor der Endphase in der Zwischenrunde Gruppe B der Alps Hockey League. Nach dem glanzvollen 6:5-Heimsieg gegen den Zweiten HC Fassa gewann Feldkirch im Schongang gegen den Letzten Steel Linz. Christoph Draschkowitz (4:42), Niklas Gehringer (8:56), Robin Soudek (32:08), Martin Mairitsch (37:03), Kevin Puschnik (52:54) waren die Torschützen beim 5:0-Heimerfolg über die Oberösterreicher. Bereits am Dienstag muss die VEU Feldkirch nach Kitzbühel, am Donnerstag gastiert Zell am See in der Vorarlberghalle.