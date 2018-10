VEU Feldkirch trotzt Meister Asiago ein Punkt ab

Im dritten Heimspiel der Alps Hockey League muss Meister Asiago erstmals einen Punkt dem Gegner VEU Feldkirch überlassen.

Im letzten Abschnitt legten die Hausherren stark los und erhöhten den Druck auf die Gäste. Die Montfortstädter beschränkten sich zunächst auf Entlastungsangriffe. Dem Meister gelang in der 46 Spielminute durch Marchetti der Ausgleich. Davor hatten sich die Gäste noch erfolgreich in einem Unterzahlspiel gegen ein Gegentor gewehrt. Als Bardaro drei Minuten später Asiago in Führung brachte, schaute es zunächst aus als ob die starke Leistung der VEU unbelohnt bleiben würde. Zumal die Feldkircher auch ein Powerplay nicht nutzen konnten. Dabei hatte Robin Soudek den Ausgleich auf dem Schläger als er in Überzahl voll durchzog. Nur eine Glanzparade von Frederic Cloutier verhinderte den Ausgleich. Aber zwei Minuten vor dem Ende gelang der Nummer 22 im VEU Dress dann doch noch der Ausgleichstreffer.