VEU Feldkirch traf nach 49 Sekunden aber verlor

Die Montfortstädter verlieren in Kundl mit 1:3.

Genau 49 Sekunden brauchte die VEU Feldkirch bei ihrem ersten Auftritt, um in der ÖEL auswärts beim EHC Kundl anzuschreiben. Benjamin Kyllönen erzielte in Überzahl das erste Tor für die Vorarlberger in der dritthöchsten österreichischen Spielklasse. Die heimstarken Tiroler schlugen noch im ersten Drittel dank ihrer slowakischen Offensivpower zurück. Vladimir Dolnik und Tomas Trnka drehten die Partie binnen 31 Sekunden auf 2:1 für die Krokodile. Danach entwickelte sich ein spannendes und hart umkämpftes Match, das die Gastgeber erst spät durch einen Powerplay-Treffer von Matthias Haas fünf Minuten vor der Schluss-Sirene endgültig für sich entscheiden konnten.