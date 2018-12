VEU Feldkirch-Topscorer Soudek sorgt für die Entscheidung

Erst als Robin Soudek 25 Sekunden vor Schluss gegen Gröden das 3:1 gelang, war die Partie gewonnen.

Ein hartes Stück Arbeit war der 3:1 Sieg gegen den HC Gröden für die VEU Feldkirch am Dienstagabend. Bei einem Schussverhältnis von 46 zu 24 zu Gunsten der Hausherren war die Torausbeute diesmal recht bescheiden. Vor allem im Powerplay ließ man viele Chancen ungenützt und so blieb das Spiel bis zum Schluss offen.

Zur Mitte des Startdrittels hatte Dylan Stanley die Feldkircher in Führung gebracht. Die restlichen Chancen der VEU Cracks wurden aber zunächst alle von der Defensive der Südtiroler entschärft. Zu Beginn des zweiten Abschnitts gelang den Wolkensteinern in Überzahl der Ausgleich. Das Spiel ging nun munter hin und her, mit Vorteilen für die VEU. In der 26 Spielminute dann ein sehenswerter Treffer von Niklas Gehringer. Auf Zuspiel von Winzig und Wiedmaier knallte der junge Flügelstürmer die Scheibe unter die Latte und brachte die Montfortstädter wieder in Führung. In weiteren Powerplaymöglichkeiten vergaben die Hausherren die Chance die Führung auszubauen. Die Furies blieben durch Konter stets gefährlich.