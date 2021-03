VEU Feldkirch siegt in Fassa und ist fix in Pre-Play-off

Knapper 4:3-Auswärtssieg der Lampert-Cracks in Fassa in Italien

Die VEU hat mit einem 4:3 Auswärtssieg in Fassa das Ticket für die Pre Playoffs gesichert. In einer ausgeglichenen Partie behielten die Montfortstädter knapp die Oberhand. Für die Hausherren war es schon ein Spiel der letzten Chance, durch die Heimniederlage endet die Saison für Fassa nach dem Grunddurchgang.

Auch im Mitteldrittel war es die VEU die vorlegte. Smail Samardzic traf in Minute 32 zum 2:1 für Feldkirch. Diesmal ließ die Antwort der Italiener aber nicht lange auf sich warten, Fassa Torjäger Diego Iori erzielte 50 Sekunden nach der Feldkircher Führung den erneuten Ausgleich. Knapp fünf Minuten später traf die VEU durch Steven Birnstill im Powerplay zum 3:2. Davor hatten die VEU Cracks in Unterzahl zwei Breakaways nicht nutzen können.70 Sekunden vor dem erneuten Seitenwechsel bekamen die Feldkircher erneut die Chance in Überzahl zu agieren. Doch diesmal waren es die Italiener die zuschlugen. 21 Sekunden vor der Drittelsirene stellte Hermansson mit seinem Shorthander wieder einen ausgeglichenen Spielstand her.