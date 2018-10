VEU Feldkirch setzt auf die Heimstärke

Schon drei Heimsiege feierte die VEU Feldkirch in dieser Saison und will auch gegen Gröden jubeln.

Am Samstag gastiert der HC Gröden in der Vorarlberghalle. Die Südtiroler liegen im Mittelfeld der Tabelle und haben 4 Siege gegenüber 6 Niederlagen vorzuweisen. Die letzten beiden Partien gegen Fassa und Zell konnten der HCG gewinnen.

Für die VEU ist es das fünfte Heimspiel in der heurigen Saison. Dreimal gingen die Montfortstädter als Sieger vom Eis und peilen auch gegen Gröden einen vollen Erfolg an. Nur gegen den überlegenen Tabellenführer HC Pustertal verloren die Zupancic Cracks. Trotzdem weiß man das in dieser Liga eine Top Leistung über die volle Spielzeit notwendig ist um Punkte einzufahren. Im letzten Spiel wurde eine 7:2 Führung fast noch verspielt. Das war der Hauptkritikpunkt des Headcoaches nach dem letzten Auftritt.